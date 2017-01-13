الحديدة: المليشيات تنهب سيارة رئيس مؤسسة خيرية بعد أن حولت مقرها الى سجن خاص





قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة "غرب اليمن" إن مليشيا الحوثي والمخلوع نهبت سيارة رئيس مؤسسة خيرية في مديرية الزيدية.





وحسب المصادر، فإن المليشيات الانقلابية قامت بنهب سيارة الشيخ شبيل أبو الغيث رئيس مؤسسة الغيث الخيرية بالزيدية.





وكانت المليشيات قد احتلت مقر مؤسسة الغيث ومركز الدار العلمية لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية التابع للمؤسسة وحولتهما الى سجون خاصة لتعذيب واختطاف المدنيين.





ونهبت المليشيات في ذات المنطقة في وقت سابق سيارة الشيخ محمد علي عجلان رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح.





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