هيئة تدريس جامعة صنعاء تحذر من اجراء الامتحانات وتؤكد مواصلة الإضراب

قالت نقابة التدريس بجامعة صنعاء انها ستواصل الإضراب الشامل في الجامعة خلال الأسبوع القادم.

وحيت النقابة في بيان لها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنجاح الأسبوع الأول من الاضراب الشامل ، معتبرة بأن ذلك عكس موقفاً حقوقياً واعياً وشجاعاً.

وفي بيان صادر عنها اشارت إلى الجهود المشتركة بين النقابة ووزير التعليم العالي في " حكومة الانقاذ" لدى رئاسة الوزراء ووزارة المالية والمستمرة لتوصل إلى حلول لأزمة الرواتب.

ودعت النقابة أعضاءها إلى الاستمرار في الالتزام بفعاليات الإضراب الشامل في الأيام القادمة بمختلف جوانبها، وعلى رأسها عدم تسليم أسئلة الامتحانات الفصلية في جميع الكليات والأقسام.

النقابة حذرت من عقد الاختبارات الفصلية ، مشيرة إلى عدم جواز عقدها قانوناً في ظل الإضراب، محملة أي خرق الإضراب من قبل أي عضو هيئة تدريس المسؤولية الأخلاقية تجاه زملائهم وزميلاتهم.

ودعت النقابة اعضاءها إلى الإبلاغ عن أية حالة من حالات التهديد أو الضغط غير القانوني التي قد يواجهونها.