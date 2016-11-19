الشندقي: رصد 15 خرقاً للهدنة في نهم من قبل المليشيات في ساعتها الأولى

رصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 15 خرقاً للهدنة في الساعة الأولى لبدء سريانها في نهم شرقي العاصمة صنعاء.





وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء عبدالله الشندقي ان مليشيات الحوثي والمخلوع شنت قصفاً صاروخياً على مواقع الجيش والمقاومة في جبل المنارة وجبل قرن نهم والجبيلين ومواقع ملح.





وأكد الشندقي في منشور له على صفحته "بالفيسبوك" رصدها موقع "الصحوة نت" أكد أن قوات الجيش والمقاومة لا تزال ملتزمة بالهدنة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.





واشار الشندقي الى أن قوات الجيش والمقاومة تحتفظ بحق الرد وستقوم بالرد اللازم اذا ما استمرت المليشيات بخرق الهدنة.





الشندقي كشف أن المليشيات لم تلتزم بوقف اطلاق النار نهائياً في حريب نهم وحريب القراميش وصلب واستمرت في قصفها بقذائف الهاون والمدفعية مواقع الجيش، مما دفع قوات الجيش والمقاومة الى الرد الجزئي بعد ساعتين من ضبط النفس.





المصدر | الصحوة نت