ولد الشيخ يبحث الوضع اليمني مع وزير خارجية قطر

بحث المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في اجتماع مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أولويات المرحلة المقبلة لضمان حل سياسي سلمي في اليمن.

وقال ولد الشيخ في بيان مقتضب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تطرق في الاجتماع المطول إلى أولويات المرحلة المقبلة لضمان حل سياسي سلمي في اليمن.

وقال ولد الشيخ أحمد إنه سيقوم بجولة تشمل مسقط وعدن وصنعاء لتكثيف جهوده للتوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية.

وكان ولد الشيخ قد أجرى مباحثات في الرياض مع سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن بشأن آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في هذا البلد.

وقال المبعوث الأممي إن المباحثات مع السفراء ناقشت التطورات السياسية في اليمن والتحديات الإنسانية والأمنية التي تواجهها في ظل الأوضاع القائمة، ووصف المباحثات بأنها بناءة.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن -عبر حسابه على تويتر- أن المجتمع الدولي لا يزال موحدا في دعمه عملية السلام في اليمن التي تقودها الأمم المتحدة.

كما عبّر المبعوث الأممي إلى اليمن عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي يلقاه من مجلس التعاون الخليجي، ومن الدول الداعمة للمبادرة الخليجية، للوصول إلى حل سلمي في اليمن، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء القطرية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، بينما تشير تقديرات أممية إلى أن النزاع أسفر عن سقوط نحو عشرة آلاف قتيل وإصابة نحو 36 ألفا.