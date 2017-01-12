المليشيات الانقلابية ترتكب جريمة بحق المدنيين غرب تعز

قُتل 7 وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الخميس بمواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز. في المقابل، استشهد مقاوم وأصيب 5 من قوات الجيش الوطني والمقاومة في تلك المواجهات.

في التفاصيل، تمكن الجيش الوطني من تحرير قرية تُبَيِشِعَهْ ومدرسة تبيشعه وتبة صَوُرَهْ وتبة المِمْطَار وجبل الحِرم والتبة السوداء وأجزاء كبيرة من جبل المُنْعمْ وذلك بعد هجوم شنوه على مواقع المليشيات في الربيعي غرب المدينة.

وتبادل القصف المدفعي في كرش والمليشيات الانقلابية في الشريجه جنوب شرق تعز .

من جهة أخرى، استشهد 5 من المدنيين وأصيب 9 جراء القصف على الأحياء السكنية من قبل المليشيات.

وبحسب رواية المقاومة، فقد استشهد اثنين منهم وأصيب مثلهما في جريمة من أبشع الجرائم التي ترتكبها المليشيات عندما استهدف قناص حوثي أحد المشيعين خلال مشاركتهم بتشييع امرأة في مقبرة قرية العنيين جبل حبشي غرب المدينة، ما دفع ابنته لمحاولة إسعافه فاستهدفها القناص بجانب والدها ، واستمر في القنص لمنع اسعافهما ، فتمكن سائق سيارة بالاقتراب منهما لاسعافهما فاستهدف القناص سائق السيارة وامرأة أخرى كانت بجواره في السيارة .

وقد واصلت المليشيات قصفها للأحياء السكنية في شرق المدينة بالمدفعية ومضادات الطيران من مواقعها تمركزها في تبة الجعشة والسلال والحوبان شرق المدينة .

كما قصفت من مواقعها في الرببعي شمال وشمال غرب المدينة أحياء بيرباشا والربيعي والضباب بصورايخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر .