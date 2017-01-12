قائد محور تعز: قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها بإتجاه خط العيار البرح غربي تعز

أكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في جبهات غرب تعز .

وقال اللواء فاضل خلال تواجده بجبهة حمير مقبنة، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة حققت تقدماً كبيراً وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع والتلال المطلة على الخط الرابط بين تعز والحديدة.

و أشار اللواء فاضل أن قوات الجيش والمقاومة تقترب من خط العيار البرح، الذي يمثل خط إمداد رئيسي للمليشيات غرب تعز.

هذا وتشهد جبهات مقبنة مواجهات عنيفة منذ أكثر من أسبوع بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من جهة ومليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى .

وسيطر الجيش الوطني والمقاومة اليوم، في الجبهة الغربية للمدينة على عددا من التباب والمواقع الهامة في منطقة الربيعي وسط تقهقر الميليشيات وانسحابها مخلفة عددا من القتلى والجرحى.