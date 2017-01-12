الحديدة: سقوط قتيل وعدد من الجرحى في ثلاث هجمات للمقاومة

نفذت المقاومة ثلاث هجمات متتالية اليوم الخميس استهدفت تجمعات ميلشيات الحوثي وصالح في مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقل مركز اعلام اقليم تهامة "ان مسلح حوثي قتل وأصيب خمسة آخرين، إثر ثلاث هجمات نوعية متتالية نفذها رجال المقاومة على تجمعات لميليشيات الحوثي".

وافاد المركز "ان افراد من المقاومة هاجموا بقنبلة يدوية سيارة هايلوكس غمارتين كان على متنها أربعة من مسلحي مليشيا الحوثي في شارع النصر بمديرية الحالي".

كما استهدف رجال المقاومة في الهجوم الثاني أحد مسلحي مليشيا الحوثي بسلاح شخصي أثناء ركوبه دراجة نارية في شارع الخمسين حيث لقي مصرعه على الفور.

وذكر المركز "ان الهجوم الثالث استهدف أحد مسلحي مليشيا الحوثي بسلاح شخصي في شارع جيزان مديرية الحالي، وقد أسفر الهجوم عن إصابته بجروح بالغة".

وتنفذ المقاومة الشعبية في محافظة الحديدة هجمات مباغته وكمائن تستهدف تجمعات ونقاط أمنية لميليشيات الحوثي وصالح التي تسيطر على المحافظة منذ العام 2014.