قائد محور تعز: الجيش ملتزم بالهدنة المعلنة رغم خرقها من قبل المليشيات ونحتفظ بحق الرد

سقط صاروخ كاتيوشا على إحدى قرى مديرية جبل حبشي، غرب تعز، وتسبب في اندلاع حريق في محيط المنزل الذي سقط عليه.

وكثفت مليشيات الحوثي وصالح من قصفها على الأحياء السكنية داخل المدينة والقرى السكنية في الريف، مع دخول الهدنة المعلنة حيز التنفيذ، ظهر اليوم السبت.

وبحسب شبكة تعز الإخبارية T.N.N فقد استشهد مواطن واصيبت امرأتين في صفوف المدنيين؛ جراء القصف المتواصل على الأحياء السكنية، بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر، من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، شرق وشمال المدينة.

إلى ذلك تفقد اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز المواقع المحررة صباح اليوم شرق مدينة تعز، حيث زار منطقة ثعبات وقصر صالة وموقع المكلكل الاستراتيجي والمستشفى العسكري.

وقال قائد المحور أن قوات الجيش الوطني ملتزمة بالهدنة المعلنة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي رغم خرقها من قبل المليشيات الانقلابية منذ اللحظة الأولى، لكنها تحتفظ بحق الرد على خروقات المليشيات الانقلابية للهدنة، كما نصت التوجيهات.

وأشاد اللواء فاضل باستبسال أفراد الجيش الوطني في معركتهم ضد مليشيا التمرد، والتي أثمرت تضحيات الجنود بانتصارات عظيمة وتحرير مواقع استراتيجية مهمة.

وتعهد قائد محور تعز أثناء لقائه أبطال الجيش الوطني في المواقع المحررة باستمرار العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها حتى يتم تحرير كامل المحافظة من مليشيات الانقلاب.

وعن الهدنة المعلن عنها قال اللواء فاضل أن مليشيات الحوثي والمخلوع لا تلتزم بأي هدنه أو اتفاقيات، مشيراً إلى استمرارها في قصف الأحياء السكنية في المدينة.







