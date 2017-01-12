حجة: المليشيات تحتجز رئيس فرع المؤتمر بوشحة وتودعه أحد سجونها بالحديدة

أقدمت مليشيات الحوثي على احتجاز رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية وشحة محافظة حجة احمد حزام مسعود وأودعته احد سجونها بالحديدة..

وقال مصدر محلي بالمديرية "للصحوة نت" بأن مسعود محتجز لدى المليشيات منذ اكثر من عشرة ايام دون مبرر، مشيرا الى انهم لفقوا له تهمة الاتجار بالحشيش والتواصل مع التحالف العربي.

ولفت المصدر الى ان مسعود سبق وان شارك مع المليشيات في جبهاتهم القتالية الا ان ذلك يشفع له لديهم بمجرد نشوب اول خلاف فيما بينهم لينتقموا منه بطريقتهم ..

واكد المصدر بأن الحادثة خلقت حالة من التذمر في اوساط المواطنين بالمديرية التي يُعد أبناءها من أوائل من دعموا جبهات المليشيات، كما انه من المتوقع ان يصعد الاهالي مواقفهم اذا لم يتم الافراج عنه .

تجدر الاشارة الى ان مديرية وشحة تطل على الحدود الشمالية للبلاد محادة لحرض ويقع فيها مركز "شعلل" الذي يعتبر من ابرز واوائل مراكز الحوثيين التدريبية منذ حروب صعدة.