بينهم قياديٌ حوثيٌ.. مصرع 12 عنصراً من الانقلابيين في البيضاء





قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن 12 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع لقوا مصرعهم اليوم الخميس فيما أصيب آخرون في مواقع متفرقة من المحافظة.





وحسب المصادر، فإن من بين القتلى قيادي حوثي الذي لقي مصرعه مع أثنين من مرافقيه برصاص مسلحين قبليين في مدينة رداع.





وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو "ابو حمير" كان مسؤول نقطة حَرية التابعة للمليشيا ولقي مصرعه مع اثنين من مرافقيه جوار سوق عريب في الشارع العام بمدينة رداع.





على ذات الصعيد.. لقي تسعة من المليشيات الانقلابية مصرعهم في اشتباكات عنيفة شهدتها مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء بين المليشيات الانقلابية والمقاومة الشعبية، عقب محاولات عديدة لعناصر الميليشيا في الدخول منطقة العبل.





وناشد أهالي المنطقة قيادة الشرعية ودول التحالف بمدهم بالسلاح والغذاء والادوية لمناطقهم لمواجهة الانقلابيين الذين يحاولون دخول المنطقة تحت قوة السلاح.





ومنذ قرابة العامين تدور اشتباكات متفرقة في البيضاء بين المليشيات الانقلابية والمقاومة الشعبية وسط صمود اسطوري لأبطال المقاومة الذين كبدوا المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة رغم امكانياتهم البسيطة.





الصحوة نت | متابعة خاصة