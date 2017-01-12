وفاة امرأة عقب وصولها خبر اختطاف الحوثيين لابنها في ذمار

قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار، لـ"الصحوة نت" أن والدة أحد المواطنين في قرية " بني بداى " مديرية الحداء، توفيت بجلطة في الدماغ، عند علمها باختطاف ابنها من قبل الحوثيين.





وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي والمخلوع اقتحمت قرية " بني بداى " مديرية الحداء شرق محافظة ذمار، بحجة بحثها عن مواطنيين مطلوبين، يدعمون الشرعية اليمنية.





على ذات الصعيد.. اختطفت المليشيات اثنين معلمين من مقر عملهم بإحدى مدارس مديرية الحداء، واخذهم إلى جهة مجهولة، بحجة انتمائهم إلى " حزب التجمع اليمني للإصلاح ".





كما اختطفت المليشيات ايضاً بمديرية الحداء، عددا من الدعاة التابعين " لجماعة التبليغ " أثناء زيارتهم لقرية " بني بداى" وتم اختطافهم إلى جهة مجهولة دون أدنى سبب يذكر.





المصدر| الصحوة نت