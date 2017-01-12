رئيس الجمهورية: عجلة الزمن لن تعود للوراء وأوهام المليشيات الانقلابية ستتلاشى





أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن عجلة الزمن لن تعود للوراء وستتوارى اوهام الميليشيا القادمة من كهوف الماضي بفكرها الطائفي المقيت.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه مع قائد اللواء 26 العميد مفرح بحيبح لتعزيته في استشهاد نجله النقيب راشد مفرح بحيبح.





وثمن الرئيس هادي تضحيات آل بحيبح في الدفاع عن الأرض والعرض والثوابت الوطنية.





وأشاد الرئيس ببسالة وبطولة وشجاعة الشهيد الذي قدم حياته في سبيل الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة من الميليشيا الامامية الكهنوتية.





وكان قد استشهد راشد بحيبح نجل قائد معركة بيحان العميد الركن مفرح بحيبح فجر الأربعاء إثر معارك عنيفة تدور في مفرق بيحان عسيلان شرقي المحافظة.





وحسب المصادر، فأن راشد نجل العميد بحيبح لم يكن الأول من أبنائه، الذين استشهدوا، حيث سبق وان استشهد شقيقيه البشير والمعتصم قبل عام في معارك قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء.





ويقود العميد مفرح معركة بيحان لتحرير آخر معاقل المليشيات الانقلابية في محافظة شبوة.





وتمكنت قوات الجيش والمقاومة مؤخراً من تحرير عدد من المواقع في بيحان فيما تتواصل المعارك لدحر المليشيات الانقلابية من شبوة.





الصحوة نت | متابعة خاصة