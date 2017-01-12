وكيل وزارة النفط يوجه برفع الكفاءة الإنتاجية لشركة صافر

ناقش وكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي مع شركة صافر الترتيبات اللازمة لإعادة التشغيل والإنتاج وتصدير النفط والغاز المسال من قطاع صافر.

ووجه المخلافي برفع الكفاءة الإنتاجية بما يضمن تغطية احتياجات المحافظات من الغاز المنزلي، وعمل الصيانات اللازمة ورفع الجاهزية لإعادة تشغيل إنتاج النفط والغاز.

وثمن الجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة وكافة الموظفين فيها للحفاظ على هذا المشروع الاقتصادي والعمل بجد لإنعاش الاقتصاد الوطني.

كما اطلع على نتائج عمليات الصيانة في مصافي مأرب بعد الانتهاء منها مشيدا بما تم انجازه وعودة المصافي إلى قدرتها الإنتاجية الطبيعية مؤكدا أن معركتنا الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية والسياسية التي يخوضها شعبنا اليوم لاستعادة دولته.

من جانبه قال مدير شركة صافر سالم الكعيتي "أن صافر هي الشركة الوحيدة التي لم تتوقف في عملياتها أثناء الحرب واستمرت في تزويد الجمهورية بالغاز بالمنزلي وتوقفت عمليات الإنتاج للنفط الخام لسيطرة المليشيات الانقلابية على ميناء التصدير في رأس عيسى".

وأضاف الكعيتي "أن الشركة تعمل حاليا لإعادة التصدير عبر ميناء الضبه بالتنسيق مع شركة بترومسيله وسنعمل جاهدين لاستئناف عمليات الحفر والتطوير والاستكشاف في القطاع".