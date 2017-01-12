مقتل ثلاثة من مليشيات الحوثي في مواجهات بصرواح غرب مأرب

قتل ثلاثة من مليشيات الحوثي وصالح في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية "أن وحدات الجيش أحبطت محاولة تسلل للمليشيات في منطقة صرواح بين صنعاء ومأرب بعد هجوم شنته الميلشيات على مواقع المقاومة".

وأفادت المصادر"أن قوات الجيش تصدت للهجوم وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في واجهات عنيفة استمرت لساعات".

وتدور مواجهات مستمر بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في صرواح غرب مأرب والقريبة من العاصمة صنعاء حيث تطهر قوات الجيش ما تبقى من مناطق سيطرة الميلشيات.