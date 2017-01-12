المليشيات الانقلابية ترتكب 17 الف انتهاكاً لحقوق الانسان خلال 2016





كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “رصد”، في تقريره الدوري عن ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أكثر من 17 ألف انتهاكا طالت مدنيين في 20 محافظة خلال الفترة من 1 يناير ـ 31 ديسمبر 2016م، تنوعت بين القتل والاصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.





التقرير أوضح أن عدد القتلى بلغ 2466 قتيلاً، و 6042 جريحا .. فضلا عن اختطاف واعتقال 5092 مدنياً، فيما تم تدمير 777 من الممتلكات العامة و2751 من الممتلكات الخاصة.





وأشار التحالف الى تواصل الإنتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين التي ترتكبها الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، حيث بلغ عدد المختطفين 5092 مدنيا بينهم 20 امرأة 118 طفلاً تصدرت محافظة صنعاء القائمة من حيث العدد حيث بلغت الاختطافات 694 تلتها البيضاء 655 ومحافظة اب 539 مختطفاً.





ودعا التحالف ، المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان داخل البلاد واعمال ما يلزم لحماية حقوق المدنيين، كما حث مجلس الأمن على الاسراع في تطبيق قرارته بحق اليمن لاسيما القرار 2216، والزام ميليشيا الحوثي و صالح الانقلابية على وقف تلك الانتهاكات، والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.