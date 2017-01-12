لضالع: مليشيات الحوثي تعتدي على مواطن بالضرب وتختطفه إلى جهة مجهولة بدمت

أصيب مواطن اليوم الخميس جراء اعتداء من قبل مليشيا الحوثي وصالح قبل أن تقوم باختطافه إلى جهة مجهولة في قرية الحقب بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" أن المليشيات الانقلابية أطلقت النار الحي على المواطن "علي الصفري الحقب"، واعتدت عليه بالضرب بأعقاب البنادق ما أدى إلى تعرضه لعدد من الإصابات والخدوش.

وأفادت المصادر "أن سبعة من مليشيات الحوثي قاموا بالاعتداء على المواطن الصفري وترويع أفراد أسرته وبخاصة الأطفال والنساء، قبل أن تقوم باقتياده والدماء تسيل على جسده إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتداء".

يذكر أن أهالي قرية الحقب سبق وأن تعرضوا لعدد من الممارسات والاعتداءات الهمجية ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح بحقهم، كان أهمها اختطاف جماعي للعشرات من أبناء القرية وإيداعهم السجن قبل حوالي شهرين.

وتمارس مليشيات الحوثي وصالح انتهاكات مستمرة في مناطق مديرية دمت التي تسيطر عليها منذ أكتوبر من العام 2015.