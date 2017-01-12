ضبط شحنة من الكتب الطائفية كانت قادمة من طهران إلى اليمن





أكد مسؤول محلي أن السلطات الأمنية ضبطت في محافظة المهرة كميات من الكتب الطائفية، كانت في طريقها لجماعة الحوثيين في صنعاء.





وقال الوكيل الأول لمحافظة المهرة مختار عويض، إن منفذ شحن يبعد عن الغيضة، عاصمة المهرة بحوالي 250 كيلومترا، ضبط كميات من الكتب المهربة بالمنفذ، مغطاة بالمصاحف».





وأوضح بأن الكتب «مذهبية تحريضية طبعت في إيران، وعدد الكمية المضبوطة يبلغ 96 كرتونا، كانت محملة على شاحنة صغيرة، ضبطها أمن المنفذ».





وأضاف لصحيفة «الوطن» السعودية، «أنه تحويل القضية للتحقيق، والكتب نتحفظ عليها حاليا بالمحافظة، وهناك مراجعة شاملة للمصاحف، للتأكد من عدم وجود تحريف».





وقال عويض إن الكتب تم طباعتها في المجمع العلمي لأهل البيت في إيران.





وأضاف «تم تحويل القضية للتحقيق، والكتب نتحفظ عليها حاليا بالمحافظة، وهناك مراجعة شاملة للمصاحف، للتأكد من عدم وجود تحريف».





وأشار المسؤول المحلي إلى أن المهرب اعترف بأن الكتب تم شحنها من السوق الحر قبل المنفذ، كاشفا أن هناك 300 كرتون أخرى في طريقها للتهريب من السوق الحر باتجاه المنفذ، وأضاف عويض أن سلطات المنفذ متيقظة لأي عملية تهريب، سواء كانت أسلحة أو كتبا أو غيرها.





وكانت السلطات الأمنية قد ضبطت شحنات أسلحة وطائرات تجسس قادمة من الحدود اليمنية العماني، فيما قال وزير الخارجية العماني في وقت سابق في حوار مع صحيفة خليجية إن المهربين يستغلون الصحراء للتهريب.







