السودان تجدد دعمها لجهود الحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب





أكدت جمهورية السودان، استمرار دعمها لجهود الحكومة ‏اليمنية، الرامية إلى إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح.‏

وأشار السفير السوداني لدى اليمن محمد أحمد مصطفى ‏الدابي، خلال استقبال نائب الرئيس، الفريق الركن علي ‏محسن صالح، له، الليلة الماضية في مدينة الرياض، إلى ‏استمرار دعم بلاده للشرعية في اليمن ورفضها انقلاب ‏المليشيات.‏

وأبدى السفير الدابي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ‏استعداد الخرطوم لفتح مجالات التعاون مع الحكومة اليمنية، ‏بما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن.‏

من جهته، ثمن نائب الرئيس اليمني الأدوار الأخوية ‏الصادقة لجمهورية السودان، ودعمها ومساندتها الكبيرة ‏لليمن في إطار التحالف العربي.‏





واكد الفريق الركن علي محسن ان تلك الأدوار الأخوية الصادقة تثبت عمق العلاقات ومتانتها وما يجمع بلدينا الشقيقين من أواصر المحبة والتلاحم والإخاء.. مشيراً إلى التضحيات الجسيمة والدماء الطاهرة للأبطال من الجيش السوداني الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها دفاعاً عن الهوية اليمنية والشرعية الدستورية.