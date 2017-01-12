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تعز: هجوم واسع لقوات الجيش في الربيعي وتحرير قرية تُبَيِشِعَهْ ومواقع مجاورة

الخميس 12 يناير 2017 01:42 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تعز: هجوم واسع لقوات الجيش في الربيعي وتحرير قرية تُبَيِشِعَهْ ومواقع مجاورة صورة ارشيفية


شنت قوات الجيش والمقاومة اليوم الخميس في تعز هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة الربيعي غرب المدينة.


وعلمت "الصحوة نت " من مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير قرية قرية تُبَيِشِعَهْ وتبة طَوُرَهْ وتبة المِنْظَارْ وأجزاء كبيرة من جبل المُنْعمْ.


وحسب المصادر، فإن عملية التقدم هذه جاءت بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية فيما لا تزال مستمرة في بعض المواقع.


على ذات الصعيد.. حققت قوات الجيش والمقاومة تقدما جديدا اليوم الخميس، في الساحل الغربي لمحافظة تعز.


  ودارت مواجهات شرسة فجر الخميس وسط تقدم لقوات الجيش والمقاومة باتحاه مثلث العمري غرب المدينة.


يأتي هذا فيما شن مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع الانقلابيين في الساحل الغربي استهدفت تجمعات وتعزيزات عسكرية.

 

 الصحوة نت | متابعة خاصة

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