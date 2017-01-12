رابطة المختطفين تندد بالصمت تجاه تعذيب المختطفين وتدعو لإطلاق سراحهم





أبدت رابطة امهات المختطفين استغرابها الشديد من صمت المنظمات الحقوقية وأبناء الشعب اليمني تجاه جرائم التعذيب الذي تمارسه المليشيات التابعة للحوثي والمخلوع صالح ضد أبنائها في سجون المليشيات بشكل يومي وهو ما تسبب في مقتل 72معتقلاً منهم تحت التعذيب.





وقالت الرابطة في بيان صادر عنها عقب وقفة احتجاجية اليوم امام سجن الأمن السياسي: "نقف اليوم لنذكركم أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ويعذب مختطف حتى الموت فيما لا نرى أي إدانة من المنظمات الحقوقية أو حتى من أبناء الشعب الذي طال صمتهم عن إخوانهم وأبناء جلدتهم وهو يقتلون تحت التعذيب في سجون الحوثي.





وتساءلت رابطة امهات المختطفين: "إلى متى الصمت المجتمعي عن تلك الجرائم في السجون؟؟ هل ننتظر أن يقتل باقي المختطفين أو يأتي الدور على بقية أبناء الشعب؟





وأضاف البيان: "إننا هنا ومن أمام سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء أكبر السجون التي يتعرض لها المختطفون للتعذيب الشديد ندين ونستنكر جريمة التعذيب بحث أبنائنا ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة لوقف كافة أشكال الاختطاف وإطلاق سراح أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً كما نطالب بوقف جرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم وأكدت الرابطة أنها ستحاسب مرتكبي هذه الجرائم ولو بعد حين.

موقع "الصحوة نت" ينشر نص البيان





تستمر جماعةُ الحوثي وصالح المسلحة في اختطافِ أبنائِنا بشكلٍ يومي منذُ ما يقاربُ العامين دون أيِّ مسوغٍ قانوني، وما يزيدُ الأمرَ سوءاً أنهم يتعرضون للتعذيبِ الشديدًًِ بشكلٍ يومي؛ أدَّى لمقتلِ اثنينِ وسبعين منهم داخلَ سجون الحوثي.

نقفُ اليومَ لنذكِّرَكُم أنه لا يكادُ يمرُّ أسبوعٌ إلا ويُعذَّب مختطفٌ حتى الموت، فيما لا نرى أيةَ إدانةٍ من المنظماتِ الحقوقية أو حتى من أبناءِ الشعبِ الذين طال صمتُهم عن إخوانِهم وأبناءِ جلدتِهم وهم يُقتَلون تحت التعذيب في سجون الحوثيين، فإلى متى الصمتُ المجتمعي عن تلك الجرائم في السجون؟! هل ننتظرُ أن يُقتَل باقي المختطفين أو يأتيَ الدورُ على بقيةِ أبناءِ الشعب؟!

إننا هنا ومن أمامِ سجنِ الأمنِ السياسي بالعاصمة صنعاء، أكبرُ السجونِ التي يتعرضُ فيها المختطفون للتعذيب الشديد نُدين ونستنكر جريمةَ التعذيب بحق أبنائنا، ونطالب المجتمعَ الدولي بالضغطِ على جماعة الحوثي وصالح المسلحة بوقف كافةِ أشكال الاختطاف وإطلاقِ سراحِ أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً كما نطالب بوقف جرائمِ التعذيب التي لاتسقطُ بالتقادم وسنُحاسبُ مرتكبيها ولو بعد حين.

صادر عن رابطة أمهات المختطفين

صنعاء .. الخميس .. 12.يناير.2017





الصحوة نت | متابعة خاصة