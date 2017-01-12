إب: المليشيات تطلق النار على مرافقي أحد الموتى بمستشفى الثورة بالمدينة





أطلقت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية مساء أمس الأربعاء النار على مرافقي أحد الموتى بباحة مستشفى الثورة العام بمدينة إب وسط اليمن.





مصادر محلية أفادت بأن مسلحي الحوثي وصالح أطلقوا النار على مرافقي أحد الموتى والذي فارق الحياة داخل المستشفى.





وبحسب المصادر فقد حدث خلاف بين أحد مرافقي المريض الذي فارق الحياة عند بوابة المستشفى بسبب بطانية كانت تغطي الميت ادعت المليشيا أنها تابعة لهم وأن المرافقين أخذوها من المستشفى فيما أنكر أحد المرافقين ذلك.





وتصاعدت الخلافات بعد رفض مسلحي الحوثي اخراج الميت وأرجعوه من بوابة المستشفى بالقوة ليتطور الخلاف بينهما حد إطلاق النار من قبل المليشيات.





شهود عيان أفادوا بأن عدد من المليشيات قدموا إلى البوابة وأطلقوا النيران بكثافة في الهواء وتجاه المرافقين وأرعبوهم بشكل لافت وخطفوا جثة الميت إلى داخل المستشفى.





وتسببت حالة اطلاق النار بحالة من الذعر والخوف لدى المارة وأصحاب الصيدليات المجاورة للمستشفى ومرافقي المرضى الذين صادف وجودهم في باحة المستشفى أثناء اطلاق النار على مرافقي الميت.





وتشهد محافظة إب فلتان أمني غير مسبوق تقوده مليشيا الحوثي وصالح والتي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.