نقابة الصحفيين: تشييع الصحفي العبسي غدا الجمعة بعد استكمال عملية التشريح

أعلن يوم غداً الجمعة موعداً لتشييع جثمان الصحفي محمد عبده العبسي.





وقالت نقابة الصحفيين أن الشهيد العبسي سيوارى الثرى في مقبرة الكرامة بسواد حنش جوار مقر الفرقة الأول مدرع (سابقاً) بعد الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة في جامع التقوى في شارع القاهرة.





وأشارت النقابة الى أن عملية دفن الجثمان تأتي بعد عملية التشريح واستكمال الإجراءات الخاصة بنقل عينة من إجزاء الجسم المختلفة الى خارج البلاد ووصول العينة الى العاصمة الأردنية عمّان مساء أمس الأربعاء حيث سيتم فحص العينات في مركز الأدلة الإجرامية في الأردن لمعرفة أسباب الوفاة.





من جهة أخرى دانت نقابة الصحفيين في حضرموت وشبوة والمهرة تهديد الصحفي والقيادي علي الكثيري بالتصفية الجسدية.

وأشارت النقابة الى أن الكثيري تلقى تهديدات عبر رسالة الى بريده الألكتروني من شخص مجهول تضمنت تهديداً بالتصفية الجسدية.





ووصفت النقابة هذه التهديدات بالخطيرة والتي تعد حالة إفلاس وفشل لكل من يتخذ مثل هذه الأساليب القذرة أو يتستر وراء أسماء وهمية في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الشتائم والدس الرخيص.





وعبرت النقابة عن اسفها البالغ من استمرأ البعض في الإمعان بالتحريض والإساءة المستمرة للصحفيين والإعلاميين لمجرد الاختلاف في وجهات النظر والفكر والرأي .



