مليشيات الحوثي وصالح تجمع التبرعات من مدارس أمانة العاصمة

وزعت مليشيات الحوثي وصالح رسائل لمدارس أمانة العاصمة تطالب الطلاب بالتبرع لرفد جبهات القتال بالمال وتسيير قوافل باسم المديريات في الأمانة.





وحصل موقع “الصحوة نت” على صورة رسالة موجهة من المليشيات على مدارس الأمانة بحسب المديريات تحت لافتة “التعبئة الشاملة.. نعم للخيارات الاستراتيجية”.





وتطالب الرسالة التي قدمت بداخل مظاريف وحملها الطلاب لأسرهم بالتبرع لرفد مقاتلي المليشيات بالقوافل الاغاثية.





وقالت الرسالة التي وجهتها المليشيات: “إنطلاقا من الواجب الديني والوطني لرفد الجيش واللجان الشعبية في الجبهات الذين يذودون عن حياض هذا البلد وأبناؤه ومشاركة لهم في هذا الجهاد العظيم والمقدس ندعوكم للمساهمة في تسيير قافلة دعم للأبطال في الجبهات بإسم أبنائنا الطلاب في مدارس المديرية”.





وبحسب مصادر محلية فإن المليشيات لجأت إلى جمع الدعم المالي من المدارس والمساجد والمحلات التجارية نظرا لحاجتها للمال في تمويل جبهات القتال بعد نقل البنك المركزي وتجفيف منابع المال الذي نهبته من مؤسسات الدولة، والأمر الآخر فإن جمع الأموال يجسد أحد أوجه فساد المليشيات التي يستحوذ مشرفوها على هذه التبرعات.





وكانت مليشيات الحوثي وصالح خلال الأيام الماضية قد نفذت سلسلة فعاليات في عدد من مديريات الأمانة لحشد الدعم المالي والمقاتلين من طلاب المدارس بعد سقوط عشرات القتلى في جبهات القتال بمحافظات شبوة ونهم والساحل الغربي بالإضافة إلى جبهة صعدة.





وتهدد ممارسات المليشيات بنسف العملية التعليمية وإقحامها في أتون الحرب التي فتحتها المليشيات على كل اليمنيين وهو ما يهدد بتفكيك النسيج المجتمعي وتلغيم المستقبل بالصراعات.





وتأتي حملات الميلشيات لحشد المقاتلين ضمن عملية منظمة تستهدف الأوساط الطلابية في التوعية الطائفية والتحريض والكراهية وإغراق كل فئات المجتمع في الصراع والحرب.



