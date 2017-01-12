الجوف: معارك عنيفة في المصلوب ومدفعية الجيش تدك مواقع الانقلابيين في الغيل





قالت مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت " أن معارك عنيفة تدور في هذه الأثناء – فجر الخميس – بين المليشيات الانقلابية وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المصلوب في الجوف.





وحسب المصادر فإن مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع الانقلابيين في المصلوب والغيل، تزامناً مع معارك عنيفة تدور في المنطقة.





وتدور اشتباكات بصورة مستمرة في المصلوب والغيل بهدف تحرير ما تبقى من مواقع المليشيات الانقلابية في محافظة الجوف.





وكان محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي قد أكد بأن أكثر من 80% من مساحة المحافظة في قبضة الجيش والمقاومة.





وتقلت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الجوف خلال الأيام الماضية.

المصدر | الصحوة نت