إب: اندلاع إشتباكات عنيفة بين أسرتي بيت الحذيفي وبيت الحاتمي بمنطقة رماضة في العدين

قال مصدر محلي بأن مواجهات عنيفة اندلعت منذ ساعات بين مسلحي بيت الحذيفي ومسلحي بيت الحاتمي بمحافظة إب.





وأضاف المصدر بأن الإشتباكات اندلعت اثر خلافات قبلية سابقة بين الأسرتين اللتان تسكنان بمنطقة رماضة بمديرية العدين.





وبحسب المصادر يقف أحد القيادات الحوثية بإب خلف المواجهات التي اندلعت واستخدم فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ولم يعرف عدد الضحايا حتى اللحظة.





وشهدت السنوات الماضية مواجهات عنيفة بين الأسرتين سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.





وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني غير مسبوق وتقوده مليشيا الحوثي وصالح والتي تسيطر على المحافظة منذ أكثر من عامين.





وقال سكان محليون بأنهم سمعوا أصوات لمواجهات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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