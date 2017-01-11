حجة: المليشيات تختطف ناشط في اعمال الاغاثة وتمارس التعذيب الوحشي بحق آخر

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح اليوم الناشط في مجال الاغاثة عبدالوهاب الهاتف من امام منزله وسط مدينة حجة واقتادته الى جهة مجهولة ..

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال احد قيادات الجمعيات الخيرية يوسف الدرواني مختطفا في سجونهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وتمارس معه ابشع الوان التعذيب .. وقالت مصادر مقربة من اسرة الدرواني بان المليشات استخدمت في حقه كل وسائل التعذيب وان صراخه كان يسمع من خارج سجن عبس الذي يحتجز فيه لساعات طويلة وبصورة يومية ، فضلاً عن الإهانة والإذلال ومنعه من الأكل والشرب لفترات وتعريضه للشمس الحارقة اوقات الذروة رغم حرارة المنطقة المرتفعة .

وناشدت اسرتي الدرواني والهاتف المنظمات الدولية والانسانية سرعة التدخل لانقاذهما من وحشية المتمردين ، ومعاقبة الجناة على هذه الجرائم التي ترقى الى جرائم ضد الانسانية .

تجدر الاشارة الى ان المليشيات صادروا معظم منظمات المجتمع المدني خاصة تلك العاملة في مجال الاغاثة الانسانية ، واختطفت العديد من العاملين فيها فيما المئات مشردين نتيجة ملاحقتهم من قبل المتمردين ، كما انعكست هذه الاجراءات الهمجية على اوضاع المواطنين الذين كانوا يتلقون مساعدات كبيرة منها ، ما زاد من معاناتهم ، الى جانب انها تكريس للدكتاتورية ومصادرة للحريات العامة ..













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