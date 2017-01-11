هيئة التدريس بجامعة صنعاء يواصلون إضرابهم الشامل لليوم الخامس على التوالي

يستمر أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء لليوم الخامس على التوالي في الإضراب الشامل الذي نفذوه للمطالبة بصرف رواتبهم للأشهر الخمسة الماضية.

وفي زيارات ميدانية قامت بها الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء لعدد من الكليات، جدد أعضاء هيئة التدريس التزامهم الكامل بالإضراب الشامل بحسب دعوة النقابة.

وأدان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما تعرض له رئيس النقابة الدكتور محمد الظاهري وأعضاء الهيئة الإدارية من محاولة اعتداء وتهديد بالتصفية يوم الاثنين الماضي من قبل أكاديمي حوثي.

وأكد دكاترة وأساتذة جامعة صنعاء في لقائهم مع أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة عزمهم على الاستمرار في المطالبة في حقوقهم وعلى رأسها الراتب بكافة الوسائل المكفولة دستوريا وقانونيا ومنها الإضراب.

وأكدت الهيئة الإدارية على استمرارها في برنامج الإضراب الشامل في جامعة صنعاء خلال الأيام القادمة حتى تنفيذ كافة المطالب المرفوعة وعلى رأسها صرف كافة الرواتب المتأخرة منذ خمسة أشهر.