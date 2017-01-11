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ذمار: الأهالي يفشلون اختطاف مواطنين من قبل المليشيات بعنس

الأربعاء 11 يناير 2017 08:56 م الصحوة نت - خاص
ذمار: الأهالي يفشلون اختطاف مواطنين من قبل المليشيات بعنس

أقدمت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح صباح اليوم الأربعاء على مداهمة قرية "حصن قديد" بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار وسط اليمن لكنها فشلت بعد تصدي قبليين لها.

وقالت مصادر لـ"الصحوة نت" أن حملة مكونة من ثلاثة أطقم ومدرعة عسكرية داهمت القرية بحجة البحث عن مطلوبين لهم وحاولت اختطاف اثنين من أبناء القرية لكن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من اختطافهم.

وأفادت المصادر "أن محاولات مليشيات الحوثي وصالح أدت الى اندلاع اشتباكات بينهم وقبليين من نفس المنطقة تسببت بجرح اثنين من عناصر المليشيات".

وذكرت المصادر "أن التوتر لاززال قائم في المنطقة فيما تقوم المليشيات بتعزيز حملتها بأطقم ومدرعات من مدينة ذمار إلى قرية "حصن قديد" في ميفعة عنس".

وتمارس مليشيات الحوثي وصالح انتهاكات مستمرة بحق المواطنين في محافظة ذمار منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في العام 2014.


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