مقتل وإصابة 16 من المليشيات التي هجرت سكان قرى جنوب غرب تعز

قُتل 5 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيل 11 في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة اليوم الأربعاء بمحافظة تعز.

واستشهد في المواجهات مقاوم وأصيب 3 آخرين بالإضافة إلى استشهاد مدني وإصابة 6 آخرين جراء قصف للمليشيات على الأحياء السكنية.

وأفشل الجيش الوطني محاولة تسلل مصحوبا بقصف مدفعي ومضادات الطيران لمليشيا الحوثي والمخلوع الى جبل غباري بالكدحة المحاذي لمديرية الوازعية وأجبروهم على الفرار بعد تكبدهم خسائر فادحة في الارواح.

وقالت مصادر بالمقاومة إن قرى الصلو تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من مواقع المليشيات في ورزان بدمنة خدير جنوب شرق المدينة، وبالمثل تعرضت الأحياء السكنية بالمدينة وقرى الضباب لقصف بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقع المليشيات في الحوبان شرق المدينة والخمسين والستين شمالا والربيعي ومفرق شرعب غربا .

وأدى قصف المليشيات إلى موجة نزوح جماعي لسكان منطقة الكدحة جنوب غرب مدينة تعز وقرى الوازعية المحاددة.