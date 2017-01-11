وزير الإعلام: الوزارة تسعى لإعادة تشغيل مؤسسات الإعلام الحكومي من داخل عدن





أكد وزير الإعلام معمر الإرياني على ضرورة أن يكون عمل الإعلام الرسمي عملا تكامليا في إطار فريق مشترك يعمل على خلق رؤية مشتركة تخدم المصلحة العامة للوطن ويتم العمل في إطارها.

وأوضح الوزير الإرياني في الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارة ووسائل الإعلام الرسمية في المحافظة أن وزارته تعمل حالياً على إعداد موازنة عامة لمختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه..

لافتاً إلى سعي الوزارة الحثيث لاستكمال إعادة تشغيل مختلف مؤسسات الإعلام الحكومي من داخل عدن.

ودعا وزير الإعلام الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة عدن وإظهار مستوى الاستقرار الأمني الذي وصلت إليه وكذا جهود الحكومة من أجل تطبيع الأوضاع العامة والأمنية والخدمية في عدن والمحافظات المحررة.

وشكر الارياني الاشقاء بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد و وزارة الثقافة والإعلام لدعمهم ورعايتهم لوسائل الاعلام الرسمية. والشكر موصول لقيادة الامارات العربية المتحدة وكل الدول الذي وقفت وساندت الشرعية في استعادة الدولة.

واستعرض الاجتماع جهود الوزارة خلال الفترة الماضية والتي أثمرت إعادة إصدار صحيفة 14 أكتوبر والتشغيل الجزئي لفرع وكالة سبأ بعدن والاستعدادات الجارية لإعادة بث إذاعة عدن وكذا بدء التشغيل الجزئي لقناة عدن الفضائية من داخل العاصمة المؤقتة خلال أسابيع وصولاً الى البث الكامل خلال الأشهر القادمة.

وناقش الاجتماع القضايا المتصلة بالمؤسسات الإعلامية الرسمية في عدن والصعوبات التي تواجه عملها والاحتياجات المطلوب توفيرها لتعزيز دورها وتمكينها من القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن في مختلف المحافظات.

وتطرق إلى كيفية خلق إعلام يمكنه أن يكشف ويفضح الأكاذيب والادعاءات الذي يقوم بترويجها الانقلابيين.

كما وجه وزير الإعلام الجهات المختصة بإعداد تصوراتها وتقديم المقترحات اللازمة بشأن التأمين الصحي للموظفين في المؤسسات الإعلامية الحكومية والتأمين على الحياة.

كما وجه الوزير بسرعة الحصر للاضرار التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية خصوصاً الاذاعة والتلفزيون.

وقدم المشاركون في الاجتماع عدد من المقترحات والرؤى التي من شأنها استئناف عمل الإعلام الرسمي بشكل كامل من عدن وتطويرها وتمكينها من القيام بمهامها الوطنية على أكمل وجه.

وأقر الاجتماع وقف التعاقدات في كافة المؤسسات والمرافق الإعلامية ومعالجة قضية خصميات التأمينات بمؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.