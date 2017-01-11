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ليلتحق بشقيقيه بشير والمعتصم.. استشهاد نجل العميد مفرح بحيبح قائد معركة بيحان

الأربعاء 11 يناير 2017 07:59 م الصحوة نت - خاص
ليلتحق بشقيقيه بشير والمعتصم.. استشهاد نجل العميد مفرح بحيبح قائد معركة بيحان العميد / مفرح بحيبح


قالت مصادر محلية في محافظة شبوة لـ"الصحوة نت" ان راشد بحيبح نجل قائد معركة بيحان العميد الركن مفرح بحيبح استشهد فجر اليوم الأربعاء إثر معارك عنيفة تدور في مفرق بيحان عسيلان شرقي المحافظة.


وحسب المصادر،  فأن راشد نجل العميد بحيبح لم يكن الأول من أبنائه، الذين استشهدوا، حيث سبق وان استشهد شقيقيه البشير والمعتصم  قبل عام في معارك قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء.


 ويقود العميد مفرح معركة بيحان لتحرير آخر معاقل المليشيات الانقلابية في محافظة شبوة.


وتمكنت قوات الجيش والمقاومة مؤخراً من تحرير عدد من المواقع في بيحان فيما تتواصل المعارك لدحر المليشيات الانقلابية من شبوة.


المصدر| الصحوة نت

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