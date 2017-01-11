حجة: مواطن يرفض استلام جثة نجله من المليشيات التي تختطف نجله الآخر

رفض والد احد ضحايا المليشيات استلام جثة ابنه (الطفل) الذي لقي مصرعه اثناء مشاركته في جبهاتهم القتالية، مطالباً اياهم اطلاق سراح شقيقه الذي تحتجزه الميليشيات في سجونها.

وقال مصدر مقرب من الاسرة بمديرية مبين -للصحوة نت-بأن المواطن علي أحمد السدوس الاعور رفض اليوم استلام جثة نجله ( أحمد) من المليشيات، مبديا اسفه على التضحية به معهم والتي لم تشفع لهم في اطلاق سراح ابنه الثاني من سجون الانقلابيين. واشار المصدر بأن الاب يعيش حالة سيئة، فمن ناحية قهره على فقدان أحد اولاده ومن جانب اخر قلق على نجله الثاني ..

ولاقت الحادثة استنكارا واسعا وسخطا كبيرا في اوساط المواطنين الذي تناقلوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم من زج مليشيات الحوثي وصالح بالاطفال في المعارك والامعان في اذلال المواطنين..

تجدر الاشارة الى ان بوادر رفض شعبي لرفد المليشيات بالمقاتلين بدأت تتسع في اوساط الاهالي بمحافظة حجة ، وسط اصرارها على الدفع بمزيد من الشباب والاطفال باساليب مختلفة لتعيدهم الى اسرهم جثثاً هامدة ، والتي تزايدت منذ مطلع الشهر الجاري بشكل غير مسبوق ..