رئيس الوزراء يُشيد بموقف المغرب ودوره المساند في إطار دول التحالف العربي





أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمواقف المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً تجاه اليمن، وما ترجمته المملكة من مواقف أخويه مع اشقائهم اليمنيين من خلال دورهم المساند في اطار دول التحالف العربي لدعم الشرعية.





جاء ذلك خلال لقائه بسفير بلادنا لدى المملكة المغربية عز الدين الاصبحي الذي أدى صباح اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بالعاصمة المؤقتة عدن وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلادنا لدى المملكة المغربية.





كما أشاد رئيس الوزراء بالدور الذي قدمه الأصبحي أثناء توليه منصب وزير حقوق الإنسان.. مؤكداً أن في انتظاره مهام كبيرة كسفير لبلادنا لدى الممكلة المغربية.





وحث الدكتور بن دغر السفير الاصبحي على بذل الجهود لفتح آفاق التعاون مع الأشقاء في المغرب.





*سبأ