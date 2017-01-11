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ذمار: مليشيات الحوثي تخطف معلمين من إحدى مدارس الحداء

الأربعاء 11 يناير 2017 05:03 م الصحوة نت - ذمار
ذمار: مليشيات الحوثي تخطف معلمين من إحدى مدارس الحداء

أقدمت ميليشيات الحوثي والمخلوع على اختطاف اثنين معلمين من مقر عملهم في احدى مدارس مديرية الحداء شمال محافظة ذمار.

وأكدت مصادر محلية في مديرية الحداء أن حملة أمنية مكونة من أربعة اطقم يقودها القيادي الحوثي صالح عباد قدمت اليوم الى قرية الهرمة واختطفت 2 معلمين أثناء تأديتهم لعملهم في احد مدارس المديرية.

وأوضحت أن المعلمين المختطفين من قبل المليشيات هم الاستاذ/ علي احمد صالح البداي و الاستاذ/ محمد عامر محمد البداي.

ولاقت حادثة الاختطاف استنكار كبير لدى أهالي القرية خصوصا وان المعلمين مستمرين في قيامهم بعملهم على أكمل وجه بالرغم من انقطاع رواتبهم منذ اربعة اشهر.

وحمل الاهالي المتحوثين من أبناء القرية مراد السعيدي ومحمد البداي وقيادة المليشيات في المديرية والمحافظة مسؤولية هذه الجريمة النكراء ومسؤولية ما قد يتعرض له المعلمين المختطفين من أذى خلال فترة اختطافهم.

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