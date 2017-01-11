وزارة الإعلام تنبه مكتب الاعلام بعدن من تجاوز صلاحياته وإصدار تراخيص غير مخول بها





تفقد وكيل وزارة الاعلام ايمن ناصر مكتب الاعلام بمحافظة عدن للاطلاع على أوضاع المكتب وتلمس احتياجاته في اطار حرص الحكومة على تطبيع الحياة وتفعيل مؤسسات الدولة.





وخلال الزيارة نبه الوكيل قيادة المكتب من تجاوز الصلاحيات.. وقال "انه لوحظ ان مكتب الاعلام في الفترة الاخيرة تجاوز صلاحياته وقام بممارسة اعمال واصدار قرارات غير مخول بها في القانون ". وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".





ووجه مدير مكتب الاعلام برفع تقرير بالتراخيص التي قام بمنحها للإذاعات والصحف الخاصة والرفع بالصحف التي لا تمتلك تراخيص او الاذاعات التي تبث بشكل غير قانوني.





وأشار الى ان قيام مكتب الاعلام بمنح تراخيص الاذاعات يعد تجاوزاً لصلاحياته باعتبار ان هناك امور فنية وامنية ترتبط بعمل الاذاعات ولا يمتلك المكتب القدرة على دارسة تلك الطلبات ومتابعتها .



