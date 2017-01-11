الضالع : قتلى وجرحى في مواجهات بين حملة أمنية ومسلحين تسببوا بإحراق شاحنة تجارية

قتل مسلح وأصيب أكثر من 16 آخرين من رجال الأمن بينهم قائد معسكر الأمن العام في محافظة الضالع جنوب اليمن في مواجهات بين حملة أمنية ومسلحين تسببوا باحراق شاحنة تجارية يوم أمس الأول.

وقالت شرطة الضالع في بيان - حصل " الصحوة نت " على نسخة منه - إن اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومسلحين خارجين عن القانون في قرية الكبار شمال مدينة الضالع، أسفرت عن مقتل من وصفه البيان بزعيم عصابة التقطع والمجاميع المسلحة "عمران كساس" وإصابة ما يقارب ١٠ مسلحين من المجاميع الخارجة عن القانون والقبض على آخرين.

وأكدت شرطة الضالع استمرارها في ملاحقة الخارجين عن القانون في كل مناطق المحافظة ولن تسمح لأي شخص المساس بالمواطنين وأمنهم واستقرارهم، وستضرب بيد من حديد في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة. البيان أكد استمرار شرطة الضالع في تطهير المقرات والمرافق الحكومية والمعسكرات والخط العام من المجاميع المسلحة حتى استكمال النصر واعادة بناء الدولة.

وجددت شرطة الضالع تأكيدها ملاحقة كل البلاطجة والخارجين عن القانون، محذرة أي شخص يأويهم أو يتستر على المطلوبين أمنياً، وأنها لن تسمح لاياً كان العبث بأمن واستقرار الضالع أو الإساءه لسمعة أبنائها.

وتأتي الحملة عقب اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة يوم أمس برئاسة المحافظ "فضل الجعدي" أقر خروج حملة أمنية لتعقب الجناة وإزالة النقاط الخارجة عن القانون على امتداد الطريق العام.

وكان مسلحون قد أحرقوا شاحنة محملة بمواد كيماوية ( طلاء ) تابعة لأحد أبناء مريس مساء يوم أمس الأول في منطقة الكبار .