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المليشيات تختطف العشرات من أبناء إب في العاصمة صنعاء

الأربعاء 11 يناير 2017 04:00 م الصحوة نت _ متابعات
المليشيات تختطف العشرات من أبناء إب في العاصمة صنعاء

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح عدد من أبناء محافظة إب بالعاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيات خطفت العشرات من شباب محافظة إب من أبناء مديرية القفر واقتادتهم إلى سجون خاصة بها.

وقالت المصادر بأن المختطفين أغلبهم من أسرة بيت القديمي حيث اختطف بعضهم أثناء عودتهم من عزاء لبيت القديمي فيما تم اختطاف آخرين بعد عمليات اقتحام ومداهمة منازلهم في منطقة السواد حزيز وقاع القيضي.

وبحسب المصادر فإن من بين المختطفين من أبناء القفر 1- فضل محمد مالك القديمي 2- ابراهيم محمد مالك القديمي 3- علي مسعد احمد القديمي 4- صالح محمد علي القديمي 5- خالد محمد علي القديمي 6- حميد صالح احمد القديمي 7-علي محمد علي المنحمي 8- محمد عزيز ناصر القديمي 9- محمد صالح شمسان.

ومنذ يوم السبت الماضي اقتحمت المليشيا منطقة بني جربان بعزلة بني سيف بمديرية القفر وأحرقت منزل غالب عباد المرادي واقتحمت منزله ومنازل مواطنين آخرين ونهبت كل محتويات المنازل وخطفت العديد من أبناء القرية واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ويقبع المئات من أبناء محافظة إب في سجون المليشيا الإنقلابية ويتعرضون لتعذيب وحشية وسط صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية وقضى أغلبهم في السجون منذ أكر من عام ونصف ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة.

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