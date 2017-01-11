الأصبحي يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المغرب





أدى اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالعاصمة المؤقته عدن عز الدين سعيد الاصبحي وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلادنا لدى المملكة المغربية.





وكان الأصبحي يشغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة خالد بحاح منذ نوفمبر 2014.





وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن الرئيس وجه الأصبحي بما يلزم لتفعيل دور الدبلوماسي اليمني في الخارج بما يهدف الى اعطاء صورة شاملة عن البلد وما تمر به من تحديات جراء تداعيات الاعمال الانقلابية التي خلفها الحوثي وصالح.





كما وجه الرئيس السفير الاصبحي الاهتمام بأوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في المغرب الشقيق والعناية والمتابعة من حيث الحرص على صرف المستحقات ومتابعة تحصيلهم العلمي.. متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.