حجة: هجوم لمقاومة تهامة بمديرية مستبأ والمقاتلات تستهدف تجمعاً للمليشيات بكُشر





استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعاً لمليشيا الحوثي والمخلوع اليوم الأربعاء في محافظة حجة.





وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً للمليشيات في منطقة الراكب بمديرية كشر.





وتوقعت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيات جراء استهدافهم من قبل مقاتلات التحالف.





وفي صعيد متصل.. نفذت مقاومة تهامة هجوماً على أحد العناصر الانقلابية في مديرية مستبأ بحجة.





وقالت مصادر مطلعة لـ"الصحوة نت" إن أبطال المقاومة استهدفوا أحد مسلحي الحوثي بالرصاص الحي وهو على متن دراجة نارية في منطقة ملتقى الواديين بمستبأ ما أسفر عن مصرعه على الفور.





وما بين الحين والآخر تشن مقاومة تهامة هجمات متنوعة على عناصر المليشيات الانقلابية في مختلف مناطق الإقليم.

وصعدت المليشيات الانقلابية من انتهاكاتها ضد المدنيين في اقليم تهامة وتستمر في ارتكاب الجرائم بمختلف اشكالها.





المصدر | الصحوة نت