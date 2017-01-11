تعرض مراسلي قنوات في تعز لحادث مروري والمليشيات تواصل قصفها للأحياء السكنية





تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها للأحياء السكنية في تعز منذ فجر اليوم الأربعاء.





وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الانقلابية قصفت الأحياء السكنية في شرق مدينة تعز بقذائف الهاوزر وذلك من أماكن تمركزها في الحوبان.





يأتي هذا تزامناً مع استمرار المعارك غرب مدينة تعز وكذا على الساحل الغربي الجنوبي للمحافظة لليوم الرابع على التوالي.





وفي شأن آخر.. تعرض مراسلي قناة الاخبارية السعودية محمد الحذيفي و قناة بلقيس حمزة أمين وقناة سهيل محمد يوسف وقناة الغد المشرق مهيب المريري وآخرين بجوارهم لحادث مروري في منطقة البريين بالمعافر أثناء خروجهم لتغطية المعارك في منطقة الكدرة والوازعية جنوب غرب المدينة.





وأشارت المصادر الى ان المراسلين تعرضوا الى اصابات مختلفة جراء الحادث المروري.





إدارة موقع "الصحوة نت" تتمنى الشفاء العاجل للزملاء المصابين وتثمن دورهم البارز في كشف جرائم المليشيات الانقلابية في تعز.





المصدر| الصحوة نت

