بأمر من السفير.. الأمن الباكستاني يعتقل 16 طالباً يمنياً





قالت مصادر طلابية إن سلطات الأمن الباكستانية، اعتقلت صباح اليوم الأربعاء 16 طالباً يمنياً من حملة الدكتوراه والماجستير المعتصمين في مبنى السفارة اليمنية في باكستان.





وحسب المصادر، فإن قوات الأمن اضطرت إلى اعتقال 16 طالباً بموجب طلب السفير اليمني لدى باكستان، محمد مطهر العشبي.





وكان الطلاب اليمنيين في باكستان قد توجهوا امس الثلاثاء إلى السفارة في العاصمة اسلام اباد لتدشين اعتصام مفتوح من أجل المطالبة بصرف مستحقاتهم.





ووجه الطلاب مناشدات عاجلة الى الحكومة بسرعة حل قضاياهم وتوجيه السفير بسرعة البت في قضايا الطلاب المحتجين.





الصحوة نت | متابعة خاصة

