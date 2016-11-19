رئيس الجمهورية يوجه بالتعامل بحزم تجاه أي خروقات للانقلابيين

وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي القيادات العسكرية بالتحلي بمزيد من اليقظة والتصدي لأي خروقات وكذا محاولات الاعتداء التي دأبت عليها القوى الانقلابية.





واشار الرئيس الى ان هناك مراقبة واستطلاع جوي على مدار الساعة لتغطية أجواء وسماء اليمن وذلك لرصد أي تحركات أو خروقات للانقلابيين.





وأكد الرئيس هادي أن أي تحركات او خروقات للانقلابيين سيتم التعامل معها بحسم كما ينبغي.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع قائد محور تعز اللواء خالد فاضل وقائد اللواء 22 العميد صادق سرحان.





وحسب "وكالة الأنباء اليمنية سبأ" فأن الرئيس هادي اشاد بالانتصارات التي سطرها أبناء محافظة تعز خلال شهور مضت في مواجهة العدوان الانقلابي الغاشم للحوثي وصالح المنتقم من تعز وابنائها لأهميتها ولما تشكله من رصيد نضال وتنويري على صعيد التحول في اليمن قاطبة.





وجدد الرئيس حرص الحكومة والجيش والمقاومة الشعبية وكافة ابناء اليمن وقواه الحيه على ارساء السلام الصادق المبني على المرجعيات الثلاث المتفق والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216 .





من جانبهما عبرا قائد محور تعز وقائد اللواء 22 عن شكرهم وتقديرهم للرئيس وحرصه ومتابعته الدائمة لمختلف الجبهات ومنها تعز التي تجترح البطولات في وجه المد الانقلابي الحوثي وصالح ومن يموله ويدعمه.. مؤكدين على الثبات والتصدي لكل المحاولات الخبيثة واليائسة لتلك القوى الانقلابية.





هذا وكانت المليشيات الانقلابية قد خرقت الهدنة المعلنة في ساعاتها الأولى في تعز وشنت قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية.