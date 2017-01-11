نقابات تعز تعلن تضامنها مع نقابة جامعة صنعاء وذمار وتدين الاعتداء على منتسبيها





اعلن المجلس التنسيقي للنقابات في تعز تضامنه الكامل مع نقابة جامعة صنعاء وعمران وذمار وذلك الاضراب الشامل الذي تشهد الجامعات احتجاجا على عدم صرف مرتبات اساتذة الجامعة.





وفي بيان صادر عن المجلس ثمن تنسيقي النقابات بتعز الدور الكبير لهيئة اعضاء التدريس في الجامعات الحكومية مبديا تضامنه الكامل لما حصل لبعض اعضاء هيئة التدريس من اعتداء.





وطالب المجلس كافة النقابات والجامعات الحكومية والأهلية المحلية والخارجية الى التضامن مع اساتذة الجامعات المضربين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة وفي مقدمتها صرف مرتباتهم المتوقفة منذ أربعة أشهر.

موقع "الصحوة نت" يعيد نشر البيان

بيان مجلس تنسيق النقابات بتعز (متين)

بالتضامن مع أساتذة الجامعات اليمنية الحكومية ومساعديهم في مطالبهم المشروعة

الإخوة قيادة العمل النقابي-لنقابتي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء

الإخوة قيادتي العمل النقابي-لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي ذمار وعمران.

اﻹخوة والاخوات أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المذكورة بعالية وفروعها وفي بقية الجامعات اليمنية الحكومية وفروعها في المحافظات الخاضعة لسلطة اﻹنقلاب.

لقد تابع مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز (متين ) خطواتكم النضالية المشروعة منذ بدايتها وأنتم تطالبون بحقوقكم الدستورية والقانونية بصرف رواتبكم للشهور اﻷربعة الماضية بدءاً من مرتب شهر سبتمبر 2016م وحتى ديسمبر 2016م وكذلك بقية مستحقاتكم المشروعة، غير عابئين بالاعتداءات بشتى صورها والتي مورست ضدكم من قبل ميلشيا الانقلاب والتي وصلت حد الاقتحام المسلح صالات اجتماعاتكم ومقر نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء وتهديد الدكتور/محمد الظاهري رئيس نقابتها بالتصفية الجسدية يوم السبت المنصرم، بعد نجاح إضرابكم بشكل منقطع النظير في محاولة ﻹرعابكم من أجل الكف عن ممارسة حقكم في ممارسة الاحتجاج السلمي.

ونحن في مجلس تنسيق النقابات بتعز ( متين ) إذ نشد على أيديكم في المطالبة بحقوقكم المكفولة في كل الشرائع السماوية و القوانين المحلية والدولية

فإننا ندين في نفس الوقت كل تلك الأعمال الهمجية والاجرامية التي تستهدف قامات اليمن العلمية (أساتذة الجامعات) ونطالب بقية الجامعات اليمنية وأعضاء هيئات التدريس فيها ، وكذلك الجامعات العربية والإقليمية والدولية ونقاباتها بالتضامن معكم ،كما نطالب جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحريات بالتضامن معكم، وإدانة كل الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا في حقكم وما ضاع حق وراءه مطالب.

صادر عن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز ( متين )

2017/1/10م





الصحوة نت | متابعة خاصة

