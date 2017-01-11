الجوف: الجيش يكسر هجوماً للمليشيات في الغيل والمصلوب





قالت مصادر ميدانية في الجوف ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت فجر اليوم الأربعاء من كسر هجوم كبير لمليشيا الحوثي والمخلوع.





وحسب المصادر، فإن المليشيات شنت هجوماً كبيراً على مواقع الجيش والمقاومة في مديريتي الغيل والمصلوب.





وأكدت المصادر كسر قوات الجيش والمقاومة للهجوم الذي استهدف منطقة سداح ووقز بمديرية المصلوب وكذا منطقة قويحش بمديرية الغيل ومنطقتي الساقة والسلان الواقعتين بين مديريتي الغيل والمصلوب.

وأشارت المصادر الى أن المليشيات الانقلابية تلقت ضربة موجعة ولاذت بالفرار عقب تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.





وكانت قوات الجيش والمقاومة قد أحرزت تقدماً كبيراً على صعيد جبهات القتال في الجوف وفقدت المليشيات أهم معاقلها التي كانت تسيطر عليها منذ قبل العام 2011.

الصحوة نت | متابعة خاصة