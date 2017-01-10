إب: اختطاف طالبين يدرسان في المرحلة الابتدائية بمديرية الشعر

اختطف مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء طالب وطالبة من مديرية الشعر شرق محافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى وفلتان أمني غير مسبوق تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين اختطفوا طالب في الصف الرابع وطالبة في الصف السادس أثناء فترة الراحة المدرسية من مدرسة الوحدة بذي النمر بمنطقة بيت العشملي وأقتادوهما إلى مديرية النادرة بمحافظة إب.

وعثر مواطنون بمديرية النادرة مساء اليوم على الطالب والطالبة وكانوا بحالة نفسية مروعة وتم التواصل مع أبناء منطقة الشعر ليتم تسليمهما لأهاليهما .

وسببت الحادثة حالة غير مسبوقة من الهلع والخوف وفي أوساط أولياء أمور الطلاب والطالبات كونها تعد الحادثة الأولى في المنطقة.

وطالب الأهالي بالتحقيق في الحادثة ومعرفة الجناة ودوافعهم والتي تهم كل أبناء المديرية حد قولهم.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح فلتان أمني غير مسبوق زاد حدته الأونة الأخيرة وزادت معه جرائم القتل والإختطاف والسطو المسلح ونهب الأراضي وبقيادة مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.