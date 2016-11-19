المليشيات الانقلابية تخرق الهدنة في ساعاتها الأولى بتعز

علمت "الصحوة نت" من مصادر محلية في تعز ان مليشيا الحوثي والمخلوع خرقت الهدنة منذ دقائقها الأول.

وحسب المصادر فإن المليشيات الانقلابية شنت قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية وسط المدينة.

وكانت قيادة التحالف العربي قد أعلنت عن هدنة انسانية تستمر 48 ساعة قابلة للتمديد في حال التزمت المليشيات بها.

هذا واعلن الناطق العسكري باسم الانقلابيين أنه وبناء على اتفاق المبادئ الذي تم في العاصمة العمانية مسقط في اشارة منه الى اتفاق الحوثيين ووزير الخارجية الامريكي، اعلن متحدث الانقلابيين التزامهم بوقف اطلاق النار.

ورغم وعود التزام المليشيات الانقلابية بالهدنة الا انها خرقتها في الدقائق الأولى وشنت قصفاً عشوائياً على الاحياء السكنية بتعز.





المصدر | الصحوة نت