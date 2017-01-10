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صدور قرارات جمهورية بتعيينات في رئاسة الوزراء والداخلية والادارة المحلية "نصها"

الثلاثاء 10 يناير 2017 09:19 م الصحوة نت - عدن
صدور قرارات جمهورية بتعيينات في رئاسة الوزراء والداخلية والادارة المحلية "نصها"


صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2017 قضت المادة الأولي منه بتعيين التالية اسمائهم في المهام المذكورة قرين كل أسم:


- حسين منصور سعيد أميناً عاماً لمجلس الوزراء

- أبو الفضل أحمد الصعدي أميناً عاماً مساعداً لمجلس الوزراء لقطاع البرامج والخطط

- عزيز حمود ناشر أميناً عاماً مساعداً لمجلس الوزراء لقطاع الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية

وصدر القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2017 قضت المادة الأولي منه بتعيين عبدالسلام عبدالله باعبود نائبا لوزير الادارة المحلية .


كما صدر القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2017 قضت المادة الأولي بتعيين كل من :

- اللواء محمد سالم بن عبود الشريف وكيلاً لوزارة الداخلية

- العميد الدكتور أحمد أحمد الموساي وكيلاً لوزارة الداخلة لشؤون الامن

- العميد عبدالله يحيى جابر وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية

- العميد أحمد علي مسعود وكيلاً مساعداً لوزارة الداخلية لشؤون الامن

- العقيد عبدالناصر عثمان وكيلاً مساعدا لوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية


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