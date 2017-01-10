قائد محور تعز: الجيش يقترب من مفرق الوازعية والساعات القادمة حبلى بالمفاجئات





قال اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز إن قوات الجيش الوطني والمقاومة المسنودة بطيران التحالف العربي في جبهة الوازعية حررت جبل الروي الاستراتيجي بالكامل واجزاء واسعة من جبل غباري المطل على الوازعية والخط الرئيسي لها.





وأضاف فاضل خلال تفقده للوحدات العسكرية المرابطة في جبهة الكدحة المحاذية لمديرية الوازعية أن أبطال الجيش الوطني يواصلون تقدمهم المستمر لدحر المليشيات الانقلابية و التقدم جاري على قدم وساق نحو مفرق الوازعية، مشيراً الى أن الساعات القادمة ستشهد أخبار ساره في سير المعارك.





وثمن فاضل دور قيادة التحالف العربي على دعمه ومساندته في تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة.





وفي صعيد متصل قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحرزت اليوم الثلاثاء تقدماً في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز.

وحسب المصادر، فإن معارك عنيفة دارت في منطقة العبدلة تمكن خلالها الجيش من تحرير أعلى تبة في جبل العويد والتبة الوسطى في جبل النوبة.





وأشارت المصادر الى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة وسط تقدم قوات الجيش والمقاومة وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.





وكانت قوات الجيش والمقاومة قد سيطرت على جبل غباري بالكدحة، وقطعت طريق إمداد الحوثيين الذي يربط بين الكدحة الوازعية غرب تعز.

وتأتي هذه المعارك في مديرية مقبنة تزامناً مع استمرار عملية الرمح الذهبي في الساحل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.





وفي الجبهة الشمالية تجددت المعارك بين المليشيات الانقلابية وقوات الجيش والمقاومة، وتحديدا في أطراف الزنوج، وأسفل سوق عصيفرة.





الصحوة نت | متابعة خاصة