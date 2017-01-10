المليشيات تقتحم منزل مواطن بالقفر بعد يوم من احراق منزل أبيه

أقتحمت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية منزل مواطن بمديرية القفر شمال محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن المليشيات اقتحمت قرية بني جربان بمنطقة بني سيف وحاصرت منزل مواطن بعدد من المسلحين.

وقال المصادر بأن مسلحي الحوثي وصالح اقتحموا منزل المواطن أحمد غالب المرادي بعد محاصرته وخطفوا الأب غالب المرادي وابنه وهددت بإحراق المنزل.

وتمكن الاهالي يوم أمس الإثنين من الحيلولة دون احراق وتفجير المليشيات لمنزل المواطن "سعيد على جربان" بعد ان اقتحمت المنزل وعبثت بممتلكاته وشرعت في وضع العبوات الناسفة فضلا عن اقتحام منزلين اخرين لأولاد عم الشيخ محمد زيد السبل والذي قتلته المليشيا الإنقلابية بعد خطفه وتعذيبه حتى الموت ، وهو قيادي في حزب المؤتمر بمديرية القفر .

ويوم أمس اقتحمت المليشيا منزل الأب غالب عباد المرادي ونهبت محتوياته وأقدمت على طرد الأطفال والنساء منه وأحرقته بعد ذلك في مشهد أثار استياء واسع لدى أبناء المنطقة والذين لم يسبق وأن شاهدوا مثل تلك الجرائم حد قولهم.