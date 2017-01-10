وحيد رشيد يدعو القوى الرافضة للانقلاب إلى التوحد في مشروع جامع

دعا المهندس/ وحيد رشيد محافظ عدن الاسبق، القوى الوطنية المناهضة لانقلاب صالح والحوثي لإعادة رسم برامجها ضمن مشروع وطني يحمل كل تقاطعات الحركة الوطنية التي عملت على مناهضة الاستبداد منذ عقود طويلة.

وقال إن التطورات الاستثنائية التي تعيشها اليمن وانكماش مساحة العمل السياسي مقابل التغول الذي تمارسه فئات الاستقواء بالسلاح، يحتم ذلك على القوى الوطنية إزاء إصرار الانقلابيين على العبث بكل إنجازات اليمنيين في الحياة من خلال سلب معنى الوطن من بين أيدينا.

وأضاف في مقاله المنشور اليوم إن مهام الجماعة السياسية المرجوة لا تمثل حزبا ولا فئة أو طبقة، لكنها تمثل روح مقاومة الاستبداد، ومقاومة للانقلاب ومشروعه التدميري، بحيث نكون كلنا جماعة سياسية واحدة ضد مشروع الانقلاب الهمجي، ونسعى جاهدين لتحقيق الأمن والاستقرار، ونهتم بالتعليم والصحة فهما العاملان الذين لا غنى عنهما إذا أردنا ان نتجاوز مطبات الارتكاس، وهما عامل قوة وبناء تجمعنا ونحن ننشد وطنا يمضي الى الأمام،

وأن الرد على مشاريع العنف والسلاح التي يلجأ اليها الانقلابيون اليوم لمزيد من التأزيم لابد أن يقابل بثنائية التوازن بين العمل السياسي والعسكري، ولابد للقوى السياسية المقاومة للانقلاب أن تعيد صياغة أولوياتها التي صيغت في مخرجات الحوار الوطني بصفتها اليوم جماعة سياسية واحدة مهمتها الرد على كل مراوغات الانقلابيين وعنفهم وحقدهم بحماية روح الانتماء للوطن، دون أن يعني ذلك إلغاء كياناتها الخاصة بقدر ما يعني توحيد برامجها ورؤاها ضمن مشروع مقاوم للانقلاب.

ويمكن من خلاله أن يدافع المواطن البسيط عن وطنه وهو يدافع عن نفسه واولاده وأهله وأواصره، وينشد أمنه واستقراره، ويهتم بتعليمه وصحته، ويسعى للوصول إلى حقوقه وأداء واجباته.